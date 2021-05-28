Миллионные штрафы за контрабанду: в Раде высказали замечания к закону Зеленского

На базе комитета состоялся круглый стол на тему "Криминализация товарной контрабанды".

Первый заместитель главы финкомитета Ярослав Железняк заявил, что к данному законопроекту есть ряд замечаний как у представителей бизнеса, так и у народных депутатов.

"Первое самое большое замечания к законопроекту - это уголовная ответственность за недостоверное декларирование", - отметил Железняк, добавив, что большинство склоняется к мнению, что данную позицию надо убрать из проекта.

Среди замечаний, которые выражают бизнес-ассоциации и эксперты, нардеп также назвал:

привлечение к ответственности в зависимости от суммы нанесенного ущерба бюджета, а не от стоимости товаров;

необходимость поднять потолок привлечения к уголовной ответственности за контрабанду как подакцизных, так и неподакцизных товаров;

уголовную ответственность за деяния, совершенные по предварительному сговору должностным лицом таможенного органа, что может привести к бюрократизации деятельности таможенной службы;

поддерживается криминализация контрабанды только подакцизных товаров, при этом остается вопрос о включении в этот перечень транспортных средств;

размер санкций за криминализированные действия;

необходимость добавить умысл к обязательному признаку состава правонарушения.

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник предлагает рассмотреть вопрос конкуренции предлагаемых норм о контрабанде со статьей об уклонении от уплаты таможенных платежей, которая предусматривает лишь административную ответственность.

По его словам, необходимо проанализировать и устранить двоякую квалификацию преступлений, решить, кто именно должен погашать причиненный ущерб.

Первый заместитель главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук отметил, что законопроект №5420 в нынешней редакции выгоден ГФС, однако содержит значительные риски для бизнеса.

Против принятия законопроекта высказался и глава подкомитета по вопросам таможенного дела финкомитета Александр Сова, который считает, что проект ударит по бизнесу и остановит развитие экономики, а также может вызвать значительные коррупционные риски.

По мнению нардепа, более эффективным является введение уголовной ответственности только за контрабанду подакцизных товаров.

"Больше всего вопросов вызвало положение об установлении уголовной ответственности за деяния, совершенные по предварительному сговору должностным лицом таможенного органа. По мнению представителей бизнес объединений, данная норма заставит таможенные службы искать ошибки в декларациях, чтобы избежать обвинений в содействии контрабанде", - указано в сообщении.

Железняк подчеркнул, что в таком виде принимать законопроект невозможно и вредно.

"Мы постараемся сделать все возможное, чтобы, несмотря на то, что правоохранительный комитет дал свое заключение по законопроекту №5420, рассмотреть его на комитете по вопросам финансов и подготовить рекомендации для доработки законопроекта в первом или втором чтении", - отметил парламентарий.