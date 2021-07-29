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Миллион долларов оборота ежемесячно: СБУ разоблачила схему фиктивного колл-центра

Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины разоблачила семерых человек, которые были участниками незаконной схемы относительно обмана вкладчиков банков. Ежемесячный оборот злоумышленников составлял около миллиона долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, организатором схемы оказался житель Днепра, который вместе со своими сообщниками разработал четкий план подбора персонала, следующих психологических тренингов и учений.

Используя клиентскую базу данных Dark Net, злоумышленники получали от вкладчиков банков их персональные сведения, чтобы иметь доступ к проведению расчетных операций.

Злоумышленники также разработали собственные подразделения: "службу безопасности", "администрацию", "отдел холодильников", "отдел клоузеров" и "кредитный отдел", которые имели отдельные помещения и были обеспечены необходимой техникой и мебелью.

"Таким образом обманывали граждан Украины, Польши, Беларуси, Молдовы Российской Федерации. Приблизительный ежемесячный оборот составлял около 1 млн долл США", - отмечает пресс-служба.

Фото: СБУ разоблачила нелегальную схему фиктивного колл-центра Одесской области gp.gov.ua)

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Служба безопасности УкраинысхемыОдесса