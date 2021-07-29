Миллион долларов оборота ежемесячно: СБУ разоблачила схему фиктивного колл-центра

Служба безопасности Украины разоблачила семерых человек, которые были участниками незаконной схемы относительно обмана вкладчиков банков. Ежемесячный оборот злоумышленников составлял около миллиона долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, организатором схемы оказался житель Днепра, который вместе со своими сообщниками разработал четкий план подбора персонала, следующих психологических тренингов и учений.
Используя клиентскую базу данных Dark Net, злоумышленники получали от вкладчиков банков их персональные сведения, чтобы иметь доступ к проведению расчетных операций.
Злоумышленники также разработали собственные подразделения: "службу безопасности", "администрацию", "отдел холодильников", "отдел клоузеров" и "кредитный отдел", которые имели отдельные помещения и были обеспечены необходимой техникой и мебелью.
"Таким образом обманывали граждан Украины, Польши, Беларуси, Молдовы Российской Федерации. Приблизительный ежемесячный оборот составлял около 1 млн долл США", - отмечает пресс-служба.