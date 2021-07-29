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Мільйон доларів оберту щомісячно: СБУ викрила схему фіктивного колл-центру

Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила сімох осіб, які були учасниками незаконної схеми стосовно ошукування вкладників банків. Щомісячний оборот зловмисників складав близько мільйона доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організатором схеми виявився мешканець Дніпра, який разом зі своїми спільниками розробив чіткий план підбору персоналу, наступних психологічних тренінгів й навчань.

Використовуючи клієнтську базу даних Dark Net, зловмисники отримували від вкладників банків їх персональні відомості, аби мати доступ до проведення розрахункових операцій.

Зловмисники також розробили власні підрозділи: "службу безпеки", "адміністрацію", "відділ холодильників", "відділ клоузерів" й "кредитний відділ", які мали окремі приміщення, що були забезпечені необхідною технікою й меблями.

"Таким чином ошукували громадян України, Польщі, Білорусі, Молдови Російської Федерації. Приблизний щомісячний оборот складав біля 1 млн дол США", - відзначає пресслужба.

Фото: СБУ викрила нелегальну схему фіктивного колл-центру Одеської області (gp.gov.ua)

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