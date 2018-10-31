Миллион британцев потеряют работу в случае хаотичного Brexit

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Суверенный рейтинг Великобритании "AA", третий по величине в мире, будет сокращен

Хаотичный выход Великобритании из ЕС приведет к рецессии в стране, оставит миллион британцев без работы и будет стоить домашним хозяйствам в среднем 2700 фунтов стерлингов в год. Такой прогноз сделало ведущее мировое кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

Агентство прогнозирует, что суверенный рейтинг Великобритании "AA", третий по величине в мире, будет сокращен, если Терезе Мэй не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

Прогнозируется, что это приведет к сокращению британской экономики на 1,2% в следующем году и на 1,5% в 2020 году. Продолжающийся спад привел бы к тому, что задолженность приблизилась бы к 100% ВВП к 2021 году по мере роста заимствований по сравнению с базовым прогнозом 85%.

Агентство также прогнозирует в результате хаотического Brexit скачок безработицы с 4 до 7%, что эквивалентно одному миллиону безработных, а также снижение цен на жилье на 10%, тогда как инфляция достигнет 4,7% к середине 2019 года.

Отметим, ранее сообщалось, что Британия не сможет построить пограничную инфраструктуру в случае выхода из ЕС до марта 2019.