Мільйон британців втратять роботу в разі хаотичного Brexit

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Суверенний рейтинг Великобританії "AA", третій за величиною в світі, буде скорочений

Хаотичний вихід Великобританії з ЄС призведе до рецесії в країні, залишить мільйон британців без роботи і буде коштувати домашнім господарствам у середньому 2700 фунтів стерлінгів в рік. Такий прогноз зробило провідне світове кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

Агентство прогнозує, що суверенний рейтинг Великобританії "AA", третій за величиною в світі, буде скорочено, якщо Терези Мей не вдасться укласти угоду з Брюсселем.

Прогнозується, що це призведе до скорочення британської економіки на 1,2% наступного року і на 1,5% в 2020 році. Триваючий спад призвів би до того, що заборгованість наблизилася б до 100% ВВП до 2021 року по мірі зростання запозичень порівняно з базовим прогнозом 85%.

Агентство також прогнозує в результаті хаотичного Brexit стрибок безробіття з 4 до 7%, що еквівалентно одному мільйону безробітних, а також зниження цін на житло на 10%, тоді як інфляція досягне 4,7% до середини 2019 року.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Британія не зможе побудувати прикордонну інфраструктуру в разі виходу з ЄС до березня 2019.