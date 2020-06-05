Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях

Кампания по электронному декларированию в этому году из-за карантина продлилась на два месяца дольше, чем обычно. До 1 июня политики и госслужащие были обязаны показать все свои активы, расходы и недвижимость. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило о рекорде – в этом году были поданы около 900 тысяч деклараций.

Впервые сервера Единого реестра деклараций выдержали нагрузку, и чиновники смогли вовремя заполнить отчетность по доходам и расходам.

Правда, один из депутатов Рады – Анатолий Драбовский ("Слуга народа") опоздал на день с подачей декларации. НАПК и суд решат, имел ли он уважительные причины, чтоб нарушить "дедлайн". Если же нет, то нардеп может получить штраф до 1 700 гривен.

РБК-Украина анализировало декларации в реестре НАПК по состоянию на 1 июня. Обработка данных была проведена машинным способом с использованием открытого API. Неточности и ошибки при подаче деклараций могли повлиять на конечный результат. Активы в иностранной валюте были переведены в гривневый эквивалент по курсу НБУ, а именно 26,8 грн/доллар и 29,8 грн/евро.

Депутатские богатства

Самым богатым парламентарием в текущем созыве Рады оказался бывший президент Петр Порошенко. Лидер фракции "Европейская солидарность" задекларировал денежных активов на общую сумму 1,8 млрд гривен. Его доход в прошлом году составил почти 773 млн гривен.

В эту сумму, к примеру, входят 6,2 млн гривен, полученные в качестве моральной и материальной компенсации от британской госкорпорации ВВС. Два года назад ее журналисты заявили со ссылкой на источники, что Порошенко заплатил 400 тысяч долларов для организации переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Следующим в списке "депутатов-богачей" оказался представитель группы "Довира" Максим Ефимов. Его капитал составил 756 млн гривен. Впервые депутатом Ефимов стал в 2014 году, выиграв выборы на 48 округе в Краматорске (Донецкая область). Через пять лет он повторил свой успех на этом же округе. До парламентской карьеры Ефимов был гендиректором завода "Энергомашспецсталь".

Также в пятерке лидеров по денежным средствам расположились два депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Суркис и Тарас Козак. Первый указал почти 516 млн гривен денежных активов, второй – 244 млн гривен.

Суркис, имеющий активы в энергетическом бизнесе, долгое время также был президентом украинской Федерации футбола и вице-президентом УЕФА. А Козак возглавлял Западную региональную таможню, а в 2019 году приобрел медиахолдинг "Новости", куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". Его принято считать близким к Виктору Медведчуку.

Замыкает пятерку парламентских богачей представитель "Батькивщины" Виталий Данилов с примерно 274 млн гривен. Данилов долгое время занимался бизнесом и не так давно возглавлял украинскую футбольную Премьер-лигу.

Сразу 14 депутатов парламента указали, что у них нет каких-либо активов. Абсолютное большинство из них (12 человек) это представители "Слуги народа", впервые попавшие в Раду. Еще двое "бедных" депутатов представляют ОПЗЖ и ЕС.

В рейтинге пяти депутатов, показавших минимум денежных средств, также преобладают представители СН. Это Юлия Овчинникова (55 тысяч гривен), Сергей Колебошин (75 тысяч гривен), Михаил Ананченко и Марина Никитина – по 100 тысяч гривен. В этот рейтинг также попала участница АТО, военный медик Яна Зинкевич из "Евросолидарности" (70,5 тысяч гривен).

Самой "состоятельной" фракцией Рады оказалась ОПЗЖ. Ее 44 депутата владеют капиталом на общую сумму почти 2,6 млрд гривен. Затем следует "ЕС" ( около 2 млрд гривен), СН (1,9 млрд гривен), "Батькивщина" (около 1 млрд гривен), депутатские группы "Довира" (959 млн гривен) и "За майбутнє" (835 млн гривен). Самая "бедная" фракция – "Голос". Ее 20 депутатов задекларировали всего 219 млн гривен денежных активов.

Любители налички

Первая волна декларирования показала, что народные депутаты не сильно доверяют украинской банковской системе и предпочитают хранить свои средства в наличке. К примеру, депутат предыдущего созыва Рады Руслан Демчак показал в декларации 133 млн гривен "кэшем".

В парламенте действующего созыва этот рекорд побили сразу четыре нардепа. Первый из них – Петр Порошенко. Он хранит наличкой в разных валютах эквивалент 1,7 млрд гривен. У бывшего президента, как следует из его декларации, есть 47,9 млн долларов.

Еще один сторонник "кэша" – депутат от группы "За майбутнє" Виктор Мялик. Наличных средств у него на около 177 млн гривен (в частности, 1 млн долларов). Этот застройщик из Ровенской области впервые стал депутатом в 2019 году, выиграв выборы в родном регионе.

В строительный бизнес Мялик официально пришел только в 2014 году, до этого работал маляром-штукатуром, электросварщиком и мастером столярной бригады. Кроме денежных средств, этот депутат также показал 158 квартир и 80 земельных участков площадью 10 гектаров.

Больше всего держателей крупных средств в "наличке" оказалось во фракции ОПЗЖ. В топ-5 попали сразу два ее депутата: Дмитрий Исаенко (152 млн гривен) и Нестор Шуфрич (135 млн гривен). Исаенко работал заместителем главы Минрегионстроя и занимался строительным бизнесом. В июне 2015 года был уволен из министерства, когда оказалось, что он незаконно получил статус участника АТО.

Нестор Шуфрич был депутатом Верховной Рады в шести созывах, кроме того, занимал пост главы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он предпочитает хранить деньги в евро (задекларировал 2,3 млн евро) и долларах (2,45 млн долларов). Кроме того, депутат не скрывает любовь к оружию – у Шуфрича 156 "огнестрелов" и 568 единиц холодного оружия.

Пятый в этом условном рейтинге – снова Виталий Данилов из "Батькивщины". Он хранит 125 млн гривен "кэша" в эквиваленте: 2,5 млн долларов и 57,5 млн гривен.

Общий объем "живых денег" в декларациях депутатов Рады составляет около 4,9 млрд гривен или же 183 млн долларов. Это больше, чем, например, годовой бюджет Министерства иностранных дел (выделено 4,5 млрд гривен на текущий год), Министерства инфраструктуры (3,98 млрд гривен) и Министерства молодежи и спорта (2,25 млрд гривен).

Сумма "налички" на руках у парламентариев почти в 40 раз превышает государственные расходы на реабилитацию детей с инвалидностью в текущем году (выделено 130 млн гривен). Также следует отметить, что примерно столько же стоил недавний запуск миссии Crew Dragon к Международной космической станции. По данным из открытых источников, этот полет обошелся в 160 млн долларов.

Если всю наличность народных депутатов перевести в 100-гривневые купюры, то ними можно покрыть расстояние длиной 710 тысяч километров. То есть почти в два раза больше, чем от Земли до Луны (расстояние до этого спутника составляет 384 тысячи километров).

Собиратели земель и автомобилей

Несмотря на то, что рынок земли откроется только летом следующего года, украинские депутаты уже сейчас показали в декларациях наличие обширных землевладений.

Рекордсменом по "земельному вопросу" стал 36-летний депутат от "Слуги народа" Николай Кириченко. У него в собственности 437 участков общей площадью 1,3 тысячи гектаров в Богодуховском районе Харьковской области.

В топ-5 парламентских латифундистов вошли еще трое "слуг народа". Это Олег Тарасов – 38 участков (110 гектаров) в Кировоградской области, Александр Трухин – 116 участков (105 гектаров) в Полтавской области, и Максим Гузенко – 39 участков (90 гектаров) в Сумской области.

Разбавляет эту "компанию" депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук – 17 участков (107 гектаров) в Киевской области и Крыму. Только эти пятеро депутатов владеют площадью украинской земли, на которой можно разместить 35 таких государств как Ватикан (49 гектаров).

Не задекларировал никакой недвижимости, в том числе и квартиры, только один депутат – Андрей Одарченко из "Слуги народа". У 41-летнего профессора из Харькова в собственности только автомобиль Lexus, 2013 года выпуска, купленный в позапрошлом году.

Совсем другая ситуация с автомобилями у его коллеги по фракции Александра Ткаченко (тезка нового министра культуры, – ред.). Бывший предприниматель из Одесской области показал в декларации 21 автомобиль. В то же время большинство из них составляют грузовые машины и полуприцепы, которые он использовал для бизнеса. Такая же ситуация у еще одного "слуги" Николая Кириченко – 16 автомобилей, большинство из которых грузовики и сельхозтехника.

Рекордсменом по количеству транспортных средств стал депутат от "Батькивщины" Константин Бондарев. У него есть 18 автомобилей, 3 мотоцикла и 3 единицы водного транспорта (яхта и катера). Кроме того, депутат указал в декларации, что имеет в распоряжении 21 коня.

Наибольшее количество автомобилей премиум-класса удалось обнаружить в декларации Виктора Медведчука. Бывший глава АП времен Леонида Кучмы и кум российского президента Владимира Путина владеет 19 автомобилями и яхтой. Среди машин политика девять "Мерседесов" и один "Бентли".

Преданным "поклонником немецкого автопрома" оказался и внефракционный депутат Вадим Новинский. Из 12 автомобилей, которыми он владеет, 10 – "мерседесы".

Самая дорогая "коллекция" машин нашлась у Григория Суркиса. Он задекларировал 10 автомобилей на почти 27 млн гривен. Стоит отметить, что многие депутаты стоимость своих машин не указывали.

Расклады министров

Достаточно ощутимо по уровню активов отстают от депутатов члены Кабинета министров. Самый большой капитал удалось накопить семье министра внутренних дел Арсена Авакова – около 71 млн гривен.

К его "рекордам" стремятся министр экономики Игорь Петрашко (активы на 53 млн гривен), вице-премьер-министр Алексей Резников (42 млн гривен), министр здравоохранения Максим Степанов (29 млн гривен), министр развития общин и территорий Алексей Чернышов (27 млн гривен).

На их фоне резко выделяется министр соцполитики Марина Лазебная. Она в своей декларации активов вообще не указала.

Больше всего "налички" на руках у Петрашко и Чернышова – около 14 млн гривен. У Авакова "под рукой" 1,8 млн гривен.

Больше всего машин у Резникова (7 авто), у Чернышова и Степанова – по четыре автомобиля. У трех министров (Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко) машин нет вовсе.

Главным землевладельцем в правительстве оказался министр Кабмина Олег Немчинов – 5 участков (2,5 гектара). Меньше всего недвижимости у семьи министра финансов Сергея Марченко: 2 квартиры общей площадью 125 кв.м.

Если сравнивать всех украинских премьеров, занимавших эту должность с 2014 года, то окажется, что самым богатым был Владимир Гройсман. Его денежные активы составили почти 129 млн гривен.

Следующий в рейтинге – Арсений Яценюк, который, покидая пост в 2016 году, задекларировал 45 млн гривен. Действующий премьер Денис Шмыгаль располагает капиталом на 4,3 млн гривен, плюс имеет жилой дом, автомобиль и четыре участка.

Самым "бедным" главой Кабмина оказался Алексей Гончарук. Его активы составили 2,3 млн гривен. Кроме того, в собственности экс-премьера две квартиры и две машины. "Кэшем" самой молодой украинский премьер хранит 1,2 млн гривен. Кроме того, он зачем-то показал в декларации и кредитный лимит на 60 тысяч гривен.

Демонстрация тонн "налички", автопарков люксовых авто, коллекций старинных книг и картин в 2016 году вызвала у избирателя закономерный вопрос об источнике "несметных богатств" у госслужащих. Ответа на этот вопрос он так и не получил ни от политиков, ни от правоохранителей. Не исключено, что именно это стало одним з факторов, которые привели к масштабному обновлению правящих элит.