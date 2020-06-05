Мільярди гривень і тисяча машин: що показали депутати і міністри в деклараціях

Кампанія з електронного декларування у цьому році через карантин тривала на два місяці довше, ніж зазвичай. До 1 червня політики та державні службовці були зобов'язані показати всі свої активи, витрати і нерухомість. Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) заявило про рекорд – в цьому році було подано близько 900 тисяч декларацій.

Вперше сервера Єдиного реєстру декларацій витримали навантаження, і чиновники змогли вчасно заповнити звітність за доходами і видатками.

Правда, один з депутатів Ради – Анатолій Драбовський ("Слуга народу") запізнився на день з подачею декларації. НАПК і суд вирішить, чи мав він поважні причини, щоб порушити "дедлайн". Якщо ж ні, то нардеп може отримати штраф до 1 700 гривень.

РБК-Україна аналізувало декларації в реєстрі НАЗК станом на 1 червня. Обробка даних була проведена машинним способом з використанням відкритого API. Неточності та помилки при поданні декларацій могли вплинути на кінцевий результат. Активи в іноземній валюті були переведені в гривневий еквівалент за курсом НБУ, а саме 26,8 грн/долар і 29,8 грн/євро.

Депутатські скарби

Найбагатшим парламентарем у поточному скликанні Ради виявився колишній президент Петро Порошенко. Лідер фракції "Європейська солідарність" задекларував грошових активів на загальну суму 1,8 млрд гривень. Його дохід торік склав майже 773 млн гривень.

У цю суму, наприклад, входять 6,2 млн гривень, отримані в якості моральної та матеріальної компенсації від британської держкорпорації ВВС. Два роки тому її журналісти заявили з посиланням на джерела, що Порошенко заплатив 400 тисяч доларів для організації переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Наступним у списку "депутатів-багатіїв" виявився представник групи "Довіра" Максим Єфімов. Його капітал становить 756 млн гривень. Вперше депутатом Єфімов став в 2014 році, вигравши вибори на 48 окрузі в Краматорську (Донецька область). Через п'ять років він повторив свій успіх на цьому ж окрузі. До парламентської кар'єри Єфімов був гендиректором заводу "Енергомашспецсталь".

Також у п'ятірці лідерів по коштах розташувалися два депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Григорій Суркіс і Тарас Козак. Перший вказав майже 516 млн гривень грошових активів, другий – 244 млн гривень.

Суркіс, має активи в енергетичному бізнесі, довгий час також був президентом української Федерації футболу та віце-президентом УЄФА. А Козак очолював Західну регіональну митницю, а в 2019 році придбав медіахолдинг "Новини", куди входять телеканали ZIK, NewsOne і "112 Україна". Його прийнято вважати близькою людиною до Віктора Медведчука.

Замикає п'ятірку парламентських багатіїв представник "Батьківщини" Віталій Данилов з приблизно 274 млн гривень. Данилов довгий час займався бізнесом і не так давно очолював українську футбольну Прем'єр-лігу.

Відразу 14 депутатів парламенту вказали, що у них немає будь-яких активів. Абсолютна більшість з них (12 осіб), це представники "Слуги народу", які вперше потрапили в Раду. Ще двоє "бідних" депутатів представляють ОПЗЖ і ЄС.

В рейтингу п'яти депутатів, які показали мінімум грошових коштів, також переважають представники СН. Це Юлія Овчиннікова (55 тисяч гривень), Сергій Колебошин (75 тисяч гривень), Михайло Ананченко і Марина Нікітіна – по 100 тисяч гривень. У цей рейтинг також потрапила учасниця АТО, військовий медик Яна Зінкевич з "Євросолідарності" (70,5 тисяч гривень).

Найбільш "заможною" фракцією Ради виявилася ОПЗЖ. Її 44 депутати володіють капіталом на загальну суму майже 2,6 млрд гривень. Потім йде "ЄС" ( близько 2 млрд гривень), СН (1,9 млрд гривень), "Батьківщина" (близько 1 млрд гривень), депутатські групи "Довіра" (959 млн гривень) і "За майбутнє" (835 млн гривень). "Найбідніша" фракція – "Голос". Її 20 депутатів задекларували всього 219 млн гривень грошових активів.

Любителі готівки

Перша хвиля декларування показала, що народні депутати не сильно довіряють українській банківській системі і воліють зберігати свої кошти у готівці. Приміром, депутат попереднього скликання Ради Руслан Демчак показав у декларації 133 млн гривень "кешем".

В парламенті нинішнього скликання цей рекорд побили відразу чотири нардепа. Перший з них – Петро Порошенко. Він зберігає готівкою в різних валютах еквівалент 1,7 млрд гривень. У колишнього президента, як випливає з його декларації, є 47,9 млн доларів.

Ще один прихильник "кешу" – депутат від групи "За майбутнє" Віктор Мялик. Готівкових коштів у нього на близько 177 млн гривень (зокрема, 1 млн доларів). Цей забудовник з Рівненської області вперше став депутатом в 2019 році, вигравши вибори в рідному регіоні.

В будівельний бізнес Мялик офіційно прийшов тільки в 2014 році, до цього працював маляром-штукатуром, електрозварювальником та майстром столярної бригади. Крім грошових коштів, цей депутат також показав 158 квартир і 80 земельних ділянок площею 10 гектарів.

Найбільше власників великих коштів у готівці виявилося у фракції ОПЗЖ. У топ-5 потрапили відразу два її депутата: Дмитро Ісаєнко (152 млн гривень) і Нестор Шуфрич (135 млн гривень). Ісаєнко працював заступником глави Мінрегіонбуду і займався будівельним бізнесом. У червні 2015 року був звільнений з міністерства, коли виявилося, що він незаконно отримав статус учасника АТО.

Нестор Шуфрич був депутатом Верховної Ради шести скликань, крім того, обіймав пост глави Міністерства з надзвичайних ситуацій. Він вважає за краще зберігати гроші в євро (задекларував 2,3 млн євро) і доларах (2,45 млн доларів). Крім того, депутат не приховує любов до зброї – у Шуфрича 156 "вогнепалів" і 568 одиниць холодної зброї.

П'ятий у цьому умовному рейтингу – знову Віталій Данилов з "Батьківщини". Він зберігає 125 млн гривень "кешу" в еквіваленті: 2,5 млн доларів і 57,5 млн гривень.

Загальний обсяг "живих грошей" в деклараціях депутатів Ради становить близько 4,9 млрд гривень або ж 183 млн доларів. Це більше, ніж, наприклад, річний бюджет Міністерства закордонних справ (виділено 4,5 млрд гривень на поточний рік), Міністерства інфраструктури (3,98 млрд гривень) та Міністерства молоді і спорту (2,25 млрд гривень).

Сума готівки на руках у парламентаріїв майже в 40 разів перевищує державні витрати на реабілітацію дітей з інвалідністю в поточному році (виділено 130 млн гривень). Також слід зазначити, що приблизно стільки ж коштував недавній запуск місії Crew Dragon до Міжнародної космічної станції. За даними з відкритих джерел, цей політ обійшовся в 160 млн доларів.

Якщо всю готівку народних депутатів перевести в 100-гривневі купюри, то ними можна покрити відстань довжиною 710 тисяч кілометрів. Тобто майже в два рази більше, ніж від Землі до Місяця (відстань до цього супутника становить 384 тисяч кілометрів).

Збирачі земель і автомобілів

Незважаючи на те, що ринок землі відкриється тільки влітку наступного року, українські депутати вже зараз показали в деклараціях наявність великих землеволодінь.

Рекордсменом по "земельному питанню" став 36-річний депутат від "Слуги народу" Микола Кириченко. У нього у власності 437 ділянок загальною площею 1,3 тисячі гектарів у Богодухівському районі Харківської області.

В топ-5 парламентських латифундистів увійшли ще троє "слуг народу". Це Олег Тарасов – 38 ділянок (110 га) в Кіровоградській області, Олександр Трухін – 116 ділянок (105 га) в Полтавській області, і Максим Гузенко – 39 ділянок (90 га) в Сумській області.

Розбавляє цю "компанію" депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук – 17 ділянок (107 гектарів) в Київській області та Криму. Тільки ці п'ятеро депутатів володіють площею української землі, на якій можна розмістити 35 таких держав як Ватикан (49 гектарів).

Не задекларував ніякої нерухомості, в тому числі і квартири, тільки один депутат – Андрій Одарченко з "Слуги народу". У 41-річного професора з Харкова у власності тільки автомобіль Lexus, 2013 року випуску, куплений позаторік.

Зовсім інша ситуація з автомобілями у його колеги по фракції Олександра Ткаченко (тезка нового міністра культури, – ред.). Колишній підприємець з Одеської області показав у декларації 21 автомобіль. У той же час більшість з них складають вантажні машини та напівпричепи, які він використовував для бізнесу. Така ж ситуація у ще одного "слуги" Миколи Кириченка – 16 автомобілів, більшість з яких вантажівки і сільгосптехніка.

Рекордсменом за кількістю транспортних засобів став депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв. У нього є 18 автомобілів, 3 мотоцикли та 3 одиниці водного транспорту (яхта, катери). Крім того, депутат зазначив у декларації, що має 21 коня.

Найбільша кількість автомобілів преміум-класу вдалося виявити в декларації Віктора Медведчука. Колишній глава АП часів Леоніда Кучми і кум російського президента Володимира Путіна володіє 19 автомобілями і яхтою. Серед машин політика дев'ять "Мерседесів" і один "Бентлі".

Відданим "прихильником німецького автопрому" виявився і позафракційний депутат Вадим Новинський. З 12 автомобілів, якими він володіє, 10 – "мерседеси".

Найдорожча "колекція" машин знайшлася у Григорія Суркіса. Він задекларував 10 автомобілів на майже 27 млн гривень. Варто відзначити, що багато депутатів вартість своїх машин не вказували.

Розклади міністрів

Досить відчутно за рівнем активів відстають від депутатів члени Кабінету міністрів. Найбільший капітал вдалося накопичити сім'ї міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – близько 71 млн гривень.

До його "рекордів" прагнуть міністр економіки Ігор Петрашко (активи на 53 млн гривень), віце-прем'єр-міністр Олексій Рєзніков (42 млн гривень), міністр охорони здоров'я Максим Степанов (29 млн гривень), міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов (27 млн гривень).

На їх тлі різко виділяється міністр соцполітики Марина Лазебна. Вона у своїй декларації активів взагалі не вказала.

Найбільше готівки на руках у Петрашка і Чернишова – близько 14 млн гривень. У Авакова "під рукою" 1,8 млн гривень.

Найбільше машин у Рєзнікова (7 авто), у Чернишова та Степанова – по чотири автомобіля. У трьох міністрів (Арсена Авакова, Дмитра Кулеби і Вадима Пристайка) машин немає зовсім.

Головним землевласником в уряді виявився міністр Кабміну Олег Немчинов – 5 ділянок (2,5 га). Найменше нерухомості у сім'ї міністра фінансів Сергія Марченка: 2 квартири загальною площею 125 кв. м.

Якщо порівнювати усіх українських прем'єрів, які займали цю посаду з 2014 року, то виявиться, що найбагатшим був Володимир Гройсман. Його грошові активи склали майже 129 млн гривень.

Наступний у рейтингу – Арсеній Яценюк, який, залишаючи посаду в 2016 році, задекларував 45 млн гривень. Чинний прем'єр Денис Шмигаль володіє капіталом на 4,3 млн гривень, плюс має житловий будинок, автомобіль і чотири ділянки.

"Найбіднішим" главою Кабміну виявився Олексій Гончарук. Його активи становили 2,3 млн гривень. Крім того, у власності екс-прем'єра дві квартири і дві машини. "Кешем" наймолодшою український прем'єр зберігає 1,2 млн гривень. Крім того, він навіщось показав у декларації кредитний ліміт на 60 тисяч гривень.

Демонстрація тонн "готівки", автопарків люксових авто, колекцій старовинних книг і картин в 2016 році викликала у виборця закономірне питання про джерело "незліченних багатств" у держслужбовців. Відповіді на це питання він так і не отримав ні від політиків, ні від правоохоронців. Не виключено, що саме це стало одним з факторів, які призвели до масштабного оновлення правлячих еліт.