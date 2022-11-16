Міллі назвав малоймовірним звільнення Криму воєнним шляхом

Генерал Міллі на пресконференції за результатами "Рамштайну" поділився власним бачення стратегії Росії на нинішньому етапі війни.

"Росія вирішила використати час для перегрупування сил. Водночас вони проводять кампанію терору, завдаючи максимум страждань українському мирному населенню, щоб підірвати бойовий дух українців", - підкреслив він.

На думку Міллі, Росія зберігає в Україні "значну бойову силу".

"Імовірність української військової перемоги - яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включаючи те, що вони називають Кримом - ймовірність того, що це станеться найближчим часом, у військовому плані невисока", - додав генерал.

Тому відхід росіян з Криму можливий відповідно до політичного рішення, вважає Міллі.