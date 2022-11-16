Милли назвал маловероятным освобождение Крыма военным путем

Генерал Милли на пресс-конференции по результатам "Рамштайна" поделился собственным видением стратегии России на нынешнем этапе войны.

"Россия решила использовать время для перегруппировки сил. В то же время они проводят кампанию террора, нанося максимум страданий украинскому мирному населению, чтобы взорвать боевой дух украинцев", - подчеркнул он.

Однако вероятность, что Украина вытеснит россиян, в том числе из Крыма, достаточно низкая, говорит генерал. По его мнению, Россия сохраняет в Украине "значительную боевую силу".

"Политическое решение с уходом россиян из Крыма может быть. Это возможно", - добавил Милли.