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Миллер: "Газпром" рассчитывает на экономически обоснованные условия транзита

Новости » Экономика     06.12.2019 - 19:17
Миллер: "Газпром" рассчитывает на экономически обоснованные условия транзита
Фото: Алексей Миллер (www.gazprom.ru)

"Газпром" ждет от Украины конструктивной позиции по транзиту с 2020 года

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ходе встречи с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину графом Георгом фон Вальдерзее, Миллер проинформировал его о ходе российско-украинских переговоров о сотрудничестве в газовой сфере с 2020 года.

"Отмечено, что Украина продолжает имплементацию в национальное законодательство положений Третьего энергетического пакета ЕС. Это работа еще не завершена и предполагает создание сертифицированного независимого газотранспортного оператора", - говорится в сообщении "Газпрома".

Ранее сообщалось, что на переговорах по газу в Вене "Нафтогаз Украины" сообщил "Газпрому" о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам президента России Владимира Путина, на данный момент переговоры о новом газовом контракте между Украиной и РФ идут сложно. При этом он заявил, что Москва готова на транзит газа на своих условиях, хотя и не исключил, что позиции удастся согласовать.

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