ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міллер: "Газпром" розраховує на економічно обґрунтовані умови транзиту

Новини » Економіка     06.12.2019 - 19:17
Міллер: "Газпром" розраховує на економічно обґрунтовані умови транзиту
Фото: Олексій Міллер (www.gazprom.ru)

"Газпром" чекає від України конструктивної позиції щодо транзиту з 2020 року

Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія очікує від української сторони конструктивної позиції щодо комплексу питань взаємодії в газовій сфері, включаючи економічно обґрунтовані умови транзиту російського газу через територію України до 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У ході зустрічі з уповноваженим федерального уряду ФРН з транзиту газу через Україну графом Георгом фон Вальдерзее, Міллер проінформував його про хід російсько-українських переговорів про співпрацю в газовій сфері з 2020 року.

"Зазначено, що Україна продовжує імплементацію в національне законодавство положень Третього енергетичного пакета ЄС. Ця робота ще не завершена і передбачає створення незалежного сертифікованого газотранспортного оператора", - йдеться в повідомленні "Газпрому".

Раніше повідомлялося, що на переговорах по газу у Відні "Нафтогаз України" повідомив "Газпрому" про готовність розглянути можливість погашення заборгованості в 3 млрд доларів поставками газу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що за словами президента Росії Володимира Путіна, на даний момент переговори про новий газовий контракт між Україною і РФ йдуть складно. При цьому він заявив, що Москва готова на транзит газу на своїх умовах, хоча і не виключив, що вдасться узгодити позиції.

Дешевий сир - у мишоловці: Гончарук прокоментував ціну на газ Чутки та маніпуляції: Гончарук спростував двосторонні переговори по газу з РФ
Новини України газтранзитГазпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся