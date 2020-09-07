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В МВД Беларуси заявили, что не задерживали соратницу Тихановской

Автор: Игорь Литвиненко

В Министерстве внутренних дел Беларуси нет информации о задержании члена координационного совета Марии Колесниковой. Также в МВД заявили, что у них нет информации о задержании других членов координационного совета.

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Об этом сообщает "Белсат".

Также причастность к задержанию Колесниковой опровергли в Управлении милиции Минска.

Напомним, в понедельник около 10 утра в центре Минска неизвестные в гражданском и масках похитили Колесникову. Ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Также на связь не выходит пресс-секретарь координационного совета Антон Родненков.

Ранее РБК-Украина писало, что во время протестов в Минске 6 сентября был задержан член координационного совета Андрей Егоров.

Также сообщалось, что члена координационного совета Ольгу Ковалькову силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

Напомним, за 6 сентября в Беларуси силовики задержали более 600 участников акций протеста, более половины из них оставили в изоляторах до рассмотрения дел в суде.

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