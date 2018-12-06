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Милитаризация оккупированного Крыма грозит военной эскалацией, - МИД Швейцарии

Новости » Политика    06.12.2018 - 21:05
Милитаризация оккупированного Крыма грозит военной эскалацией, - МИД Швейцарии
Фото: Паскаль Берісвіль (flickr.com)

Швейцария продолжит поддерживать важную работу СММ ОБСЕ в Украине

Нелегальная аннексия Россией Крыма, милитаризация полуострова и напряженность в регионе Черного и Азовского морей создает потенциальный источник новой военной эскалации. Об этом заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль во время 25-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

Берисвиль заявила, что Швейцария будет продолжать поддерживать работу СММ ОБСЕ в Украине, а также считает важной работу Трехсторонней контактной группы в Минске.

"На юге Украины нелегальная аннексия Крыма, милитаризация этой территории и напряженная конфронтация в Черном море и Азовском море создает потенциальный источник новой военной эскалации", - сказала она.

Напомним, Министерство иностранных дел Литовской Республики обратилось в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажа в Керченском проливе.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания считает необходимым усилить санкции против России из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

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