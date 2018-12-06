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Мілітаризація окупованого Криму загрожує військовою ескалацією, - МЗС Швейцарії

Новини » Політика    06.12.2018 - 21:05
Мілітаризація окупованого Криму загрожує військовою ескалацією, - МЗС Швейцарії
Фото: Паскаль Берісвіль (flickr.com)

Швейцарія продовжуватиме підтримувати важливу роботу СММ ОБСЄ в Україні

Нелегальна анексія Росією Криму, мілітаризація півострова та напруження в регіоні Чорного і Азовського морів створює потенційне джерело нової військової ескалації. Про це заявила державний секретар МЗС Швейцарії Паскаль Берісвіль під час 25-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Мілані, повідомляє РБК-Украъна, посилаючись на "Укрінформ".

Берісвіль заявила, що Швейцарія продовжуватиме підтримувати роботу СММ ОБСЄ в Україні, а також вважає важливою роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

"На півдні України нелегальна анексія Криму, мілітаризація цієї території та напружена конфронтація в Чорному морі та Азовському морі створює потенційне джерело нової військової ескалації", - сказала вона.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернулось в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів та їх екіпажу в Керченській протоці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

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