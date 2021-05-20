ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Милитаризация Крыма создает угрозу Балканам и югу Средиземноморья, - МИД

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 15:36
Милитаризация Крыма создает угрозу Балканам и югу Средиземноморья, - МИД Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что российская милитаризация оккупированного Крыма представляет угрозу не только Черноморскому и Азовскому регионам. Она угрожает даже Балканам и Южному Средиземноморью.

Об этом шла речь на панельной дискуссии "Ситуация в оккупированном Россией Крыму", передает пресс-служба МИД Украины.

Как отметила Джапарова, российская противоправная политика требует усиления и консолидации усилий международного сообщества для эффективного противодействия.

"Именно с этой целью Украина создает Крымскую платформу, которая является составной частью стратегии деоккупации и ключевым международным инструментом для продвижения процесса возвращения Крыма", - сказала она, призвав присоединяться к этой инициативе.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить милитаризацию оккупированного Крыма. Вашингтон также требует вывода российских войск из украинского Донбасса.

Как писало РБК-Украина, в Херсонской области решили сформировать воинские подразделения в ответ на усиление милитаризации Крыма. Численность подразделений составит 4 тысячи военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Российская Федерация Крым
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют