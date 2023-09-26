Мілевський у лікарні. Суркіс витратив солідну суму за тиждень лікування

Власник "біло-синіх" дотримався обіцянки про виділення коштів на лікування скандального екс-футболіста. Тиждень реабілітації колишнього підлеглого коштував 175 тисяч гривень.

Витрати на сім діб стаціонарного лікування Мілевського склали 105 тисяч. Ця сума складається з дієтичного харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд. Ще 70 тисяч Суркіс-молодший заплатить за лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження.

Фанати Мілевського забили на сполох кілька тижнів тому. Тоді в мережі з'явилося відео, де колишній футболіст у немедійному стані ставив автографи на футболці для сумнівного аукціону. Водночас Алієв та ще один колишній нападник збірної Євген Селезньов підтвердили поганий душевний та фізичний стан Мілевського.

Вони за підтримки Суркіса давно намагалися покласти екс-форварда до лікарні. Утім, той відмовлявся, а згодом узагалі перестав виходити на контакт із друзями. Після завершення ігрової кар'єри у 2021 році Мілевський помітно набрав вагу та загалом виглядав нездоровим.

Фото: Рахунок на оплату послуг клініки для Мілевського (t.me/AndriyuKK)