Мілевський у важкому стані опинився в лікарні: зірковий друг розкрив сумні деталі

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський потрапив на лікарняне ліжко через проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив його давній друг і екс-хавбек національної команди Олександр Алієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена .

38-річний українець з білоруським корінням госпіталізований до однієї зі столичних клінік. Багаторічний партнер по команді скандального футболіста поділився деталями історії.

"Хочу прояснити ситуацію щодо Тьоми Мілевського. Дякувати Богу, вдалося його покласти до лікарні. Він уже впродовж п'яти днів там. Стан, звичайно, дуже важкий. Але нічого, лікарі борються", – розповів Алієв.

За його словами, до лікування Мілевського доклався рідний клуб – київське "Динамо". Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс узяв на себе всі витрати на реабілітацію екс-форварда. Алієв пообіцяв надалі інформувати про стан занепалої зірки, до якого регулярно навідується.

Фанати Мілевського забили на сполох кілька тижнів тому. Тоді в мережі з'явилося відео, де колишній футболіст у немедійному стані ставив автографи на футболці для сумнівного аукціону. Водночас Алієв та ще один колишній нападник збірної Євген Селезньов підтвердили поганий душевний та фізичний стан Мілевського.

Хто такий Артем Мілевський

Уродженець Мінська, яскравий представник плеяди вихованців Павла Яковенка 1985 року народження. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2001/02 у друголіговому "Борисфені-2" з Борисполя.

У лавах першої команди "Динамо" вперше зіграв навесні 2003 року. Виступав за "біло-синіх" понад 10 років. За цей час встиг завоювати 3 чемпіонські титули, 4 Кубка та 3 Суперкубка України. У сезоні 2009/10 став найкращим бомбардиром УПЛ.

Спробував сили в іноземних чемпіонатах. Зокрема, виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і РНК "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", брестське "Динамо" (двічі) та угорську "Кішварду". Останнім клубом у кар'єрі став закарпатський "Минай".

У складі збірної України провів 50 матчів, у яких забив 8 м'ячів. Учасник ЧС-2006 і Євро-2012. Ще в молодому віці регулярно потрапляв на сторінки світської хроніки та закріпився в суспільній свідомості з реноме гульвіси.