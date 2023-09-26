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Милевский в больнице. Суркис потратил солидную сумму за неделю лечения

Фото: Артём Милевский времен пика игровой карьеры (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

В сеть попал счет на оплату реабилитационных услуг для бывшего форварда киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского. За его лечение платит президент столичного гранда Игорь Суркис.

Документ обнародовал журналист Константин Андриюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АНДРІЮК ONLINE.

Владелец "бело-синих" сдержал обещание о выделении средств на лечение скандального экс-футболиста. Неделя реабилитации бывшего подчиненного стоила 175 тысяч гривен.

Расходы на семь суток стационарного лечения Милевского составили 105 тысяч. Эта сумма состоит из диетического питания, обслуживания медперсонала, кислородной терапии и индивидуального ухода. Еще 70 тысяч Суркис-младший заплатит за лечение, консультации, медикаменты, лабораторные и диагностические исследования.

Фанаты Милевского забили тревогу несколько недель назад. Тогда в сети появилось видео, где бывший футболист в немедийном состоянии ставил автографы на футболке для сомнительного аукциона. В то же время Алиев и еще один бывший нападающий сборной Евгений Селезнев подтвердили плохое душевное и физическое состояние Милевского.

Они при поддержке Суркиса давно пытались положить экс-форварда в больницу. Впрочем, тот отказывался, а потом вообще перестал выходить на контакт с друзьями. После завершения игровой карьеры в 2021 году Милевский заметно набрал вес и в целом выглядел нездоровым.

 

 

Фото: Счет на оплату услуг клиники для Милевского (t.me/AndriyuKK)

К слову, ранее Алиев рассказал подробности о состоянии Милевского в больнице.

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ДинамоИгорь Суркис