Милевский в больнице. Суркис потратил солидную сумму за неделю лечения

Владелец "бело-синих" сдержал обещание о выделении средств на лечение скандального экс-футболиста. Неделя реабилитации бывшего подчиненного стоила 175 тысяч гривен.

Расходы на семь суток стационарного лечения Милевского составили 105 тысяч. Эта сумма состоит из диетического питания, обслуживания медперсонала, кислородной терапии и индивидуального ухода. Еще 70 тысяч Суркис-младший заплатит за лечение, консультации, медикаменты, лабораторные и диагностические исследования.

Фанаты Милевского забили тревогу несколько недель назад. Тогда в сети появилось видео, где бывший футболист в немедийном состоянии ставил автографы на футболке для сомнительного аукциона. В то же время Алиев и еще один бывший нападающий сборной Евгений Селезнев подтвердили плохое душевное и физическое состояние Милевского.

Они при поддержке Суркиса давно пытались положить экс-форварда в больницу. Впрочем, тот отказывался, а потом вообще перестал выходить на контакт с друзьями. После завершения игровой карьеры в 2021 году Милевский заметно набрал вес и в целом выглядел нездоровым.

Фото: Счет на оплату услуг клиники для Милевского (t.me/AndriyuKK)