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В Италии ввели чрезвычайное положение в пострадавших от непогоды регионах

Новости » Происшествия    09.11.2018 - 15:13
Фото: наводнение на Сицилии (twitter.com/messina_oggi)
Фото: наводнение на Сицилии (twitter.com/messina_oggi)

Режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино - Альто-Адидже

Из-за непогоды в Италии ввели чрезвычайное положение в регионах страны, которые больше всего пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на распоряжение итальянского правительства.

"Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение в регионах страны, пострадавших от сильных дождей и наводнений", - говорится в сообщении правительства.

Режим чрезвычайного положения ввели в Калабрии, Эмилии-Романьи, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино - Альто-Адидже.

Как отмечают, непогода не покидает город Портофино.

"Из-за вчерашних дождей сегодня вырвалась на поверхность подземная река Фондако из-за проседания тротуара в несколько квадратных метров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что число погибших в результате наводнений в Италии увеличилось до 30 человек.

29 октября агентство ANSA сообщало, что в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями

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