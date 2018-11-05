Количество жертв наводнений в Италии увеличилось до 30 человек

Фото: последствия наводнения на Сицилии (twitter.com/messina_oggi)

Были обнаружены тела еще девяти человек, членов одной семьи

Количество погибших в результате наводнений в Италии увеличилось до 30 человек. Об этом сообщили местные власти, передает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как отмечается, число жертв увеличилось после того, как были обнаружены тела девяти человек, членов одной семьи, среди них дети одного, двух и 15 лет.

Разлившаяся река снесла их дом.

Три человека спаслись, забравшись на дерево.

Ранее РБК-Украина писало о 10 погибших в результате наводнения в Италии.

При этом агентство по гражданской защите Италии сообщило, что в течение недели количество жертв от непогоды постепенно уменьшается, а метеорологи прогнозируют продолжение непогоды в ближайшие дни.

29 октября агентство ANSA сообщало, что в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. В частности, в списке областей, которые оказались в наибольшей степени ощутили непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино-Альто-Адидже.

В некоторых городах закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение. В Лигурии больше 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества, а аэропорт итальянской Генуи временно приостановил работу.