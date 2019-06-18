"Милан" рассматривает возможность подписания игрока "Динамо"

"Милан" рассматривает возможность трансфера защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, потенциальный переход 20-летнего украинца обсудили в штаб-квартире миланского клуба. Его стоимость составляет около 6-7 миллионов евро.

Миколенко в завершившемся сезоне принял участие в 32 матчах за "бело-синих", забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 матчей за сборную Украины.

Его контракт с киевлянами истекает летом 2023 года.