"Динамо" повторило клубный рекорд в рейтинге УЕФА

Фото: футболисты "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

"Шахтер" разместился чуть выше киевлян

Украинские футбольные клубы "Шахтер" и "Динамо" находятся в топ-группе клубного рейтинга УЕФА по итогам нынешнего цикла. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Донецкий клуб начинал сезон в десятке, но в итоге занял 16 место (максимальная для него - 13). "Бело-синие" же повторили абсолютный рекорд клуба (23 место).

Киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили "Челси" - будущему победителю турнира. "Горняки" вылетели из Лиги Европы от "Айнтрахта" на стадии 1/16 финала. Перед этим команда Фонсеки финишировала третьей в групповом турнире Лиги чемпионов.

Другие украинские команды в первую сотню рейтинга не попали. На вершине рейтинга по итогам сезона оказался "Реал", далее следуют "Барселона" и "Бавария". Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, "Ливерпуль" и "Челси", занимают 11 и 12 места соответственно.

Напомним, украинские футбольные клубы установили антирекорд в еврокубках.