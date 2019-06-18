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"Милан" рассматривает возможность подписания игрока "Динамо"

Новости » Спорт    18.06.2019 - 17:47
"Милан" рассматривает возможность подписания игрока "Динамо"
Фото: Виталий Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Миколенко может обойтись "россонери" в 6-7 млн евро

"Милан" рассматривает возможность трансфера защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Об этом сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По его информации, потенциальный переход 20-летнего украинца обсудили в штаб-квартире миланского клуба. Его стоимость составляет около 6-7 миллионов евро.

Миколенко в завершившемся сезоне принял участие в 32 матчах за "бело-синих", забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 5 матчей за сборную Украины.

Его контракт с киевлянами истекает летом 2023 года.

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