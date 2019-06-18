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"Мілан" розглядає можливість підписання гравця "Динамо"

Новини » Спорт    18.06.2019 - 17:47
"Мілан" розглядає можливість підписання гравця "Динамо"
Фото: Віталій Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Миколенко може обійтися "россонері" в 6-7 млн євро

"Мілан" розглядає можливість трансферу захисника київського "Динамо" Віталія Миколенко. Про це повідомляє сайт журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція.

За його інформацією, потенційний перехід 20-річного українця обговорили в штаб-квартирі міланського клубу. Його вартість становить близько 6-7 мільйонів євро.

Миколенко в сезоні, що завершився взяв участь в 32 матчах за "біло-синіх", забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Також на його рахунку 5 матчів за збірну України.

Його контракт з киянами закінчується влітку 2023 року.

"Мілан" зможе взяти участь в наступному розіграші Ліги Європи "Динамо" оголосило про продовження контракту з Хацкевичем
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