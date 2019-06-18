"Мілан" розглядає можливість підписання гравця "Динамо"

Фото: Віталій Миколенко (fcdynamo.kiev.ua)

Миколенко може обійтися "россонері" в 6-7 млн євро

"Мілан" розглядає можливість трансферу захисника київського "Динамо" Віталія Миколенко. Про це повідомляє сайт журналіста Sky Sport Italia Джанлуки Ді Марція.

За його інформацією, потенційний перехід 20-річного українця обговорили в штаб-квартирі міланського клубу. Його вартість становить близько 6-7 мільйонів євро.

Миколенко в сезоні, що завершився взяв участь в 32 матчах за "біло-синіх", забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Також на його рахунку 5 матчів за збірну України.

Його контракт з киянами закінчується влітку 2023 року.