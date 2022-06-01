"Милан" официально сменил владельца за 1,2 млрд евро

Стороны окончательно согласовали соглашение о продаже "россонери". Переход управления грандом к новому владельцу состоится в течение лета, а окончательно RedBird возьмет клуб под контроль не позднее 1 сентября.

"Соглашение на 1,2 млрд евро оставит Elliott миноритарным акционером клуба с местом в совете директоров, закрепив партнерство RedBird и Elliott для продолжения достигнутого за четыре года прогресса под руководством Elliott", – говорится в сообщении.

Британские кризисные менеджеры приступили к управлению "Миланом" в 2018 году. Они сумели стабилизировать финансовое положение "россонери" и вернули исторический гранд в Лигу чемпионов. В сезоне 2021/22 "Милан" завоевал Скудетто впервые за 11 лет.

RedBird – американская инвестиционная компания с офисом в Нью-Йорке. Покупка "Милана" расширит ее спортивный портфель. RedBird является владельцем французской "Тулузы" и альтернативной лиги по американскому футболу XFL.