"Милан" официально сменил владельца за 1,2 млрд евро

Британский хедж-фонд Elliott Advisors UK Limited решил продать контрольный пакет акций итальянского "Милана" американской компании RedBird Capital Partners под руководством Джерри Кардинале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Стороны окончательно согласовали соглашение о продаже "россонери". Переход управления грандом к новому владельцу состоится в течение лета, а окончательно RedBird возьмет клуб под контроль не позднее 1 сентября.
"Соглашение на 1,2 млрд евро оставит Elliott миноритарным акционером клуба с местом в совете директоров, закрепив партнерство RedBird и Elliott для продолжения достигнутого за четыре года прогресса под руководством Elliott", – говорится в сообщении.
Британские кризисные менеджеры приступили к управлению "Миланом" в 2018 году. Они сумели стабилизировать финансовое положение "россонери" и вернули исторический гранд в Лигу чемпионов. В сезоне 2021/22 "Милан" завоевал Скудетто впервые за 11 лет.
RedBird – американская инвестиционная компания с офисом в Нью-Йорке. Покупка "Милана" расширит ее спортивный портфель. RedBird является владельцем французской "Тулузы" и альтернативной лиги по американскому футболу XFL.
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