Шотландия – Украина: анонс матча плей-офф квалификации к ЧМ-2022
В полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Шотландии примет национальную команду Украины. Матч состоится на арене "Хэмпден Парк" в Глазго.
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
Шотландия – Украина
1 июня, 21:45, Глазго, "Хэмпден Парк", телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"
Сборная Украины подошла к важнейшему матчу двухлетнего цикла. Из-за развязанной РФ войны поединка с шотландцами могло не быть вообще. К счастью, европейские сборные проявили солидарность с Украиной и позволили сыграть в июне.
Этот вариант, однако, имел свои отрицательные стороны. Из-за досрочного завершения УПЛ 16 (!) исполнителей из обоймы Александра Петракова не играли в официальных матчах фактически полгода. Майские же поединки с "Боруссией" М, "Эмполи" и "Риекой" стали лучшей иллюстрацией к понятию товарищеских встреч.
Как следствие, тренерский штаб "сине-желтых", скорее всего, постарается максимально использовать легионеров в игровом тонусе. Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и Яремчук почти гарантированно получат место в основе. Фактически безальтернативны также кипер и остальная часть обороны.
В настоящее время интрига сохраняется разве что по позиции левого вингера. Теоретически там могут сыграть даже Зубков, Соболь и Пихаленок. Но на деле Петраков будет выбирать между Цыганковым и Мудриком. На стороне "динамовца" опыт и статус звезды, за "горняка" – юношеская прыть и эффект неожиданности для соперника.
"Тартановая армия" проблем с формой не испытывает. Ведущие исполнители только что завершили насыщенный сезон в чемпионате Англии либо в шотландских грандах. А тот же Эндрю Робертсон с "Ливерпулем" проиграл финал Лиги чемпионов в прошлую субботу. Единственная потеря – Киран Тирни, но к его травматичности тренеры привыкли.
Дисквалифицированные: –
Травмированные: Тирни, Паттерсон, Джек – Тымчик
Под вопросом: Попов (Украина)
Ориентировочные составы на матч Шотландия – Украина
Шотландия: Гордон – Хендри, Хенли, Мактоминай – О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Робертсон – Макгинн, Кристи – Адамс
Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Мудрик – Яремчук
Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1
Матчи на вылет – всегда отдельная история. В отличие от поединков в длительных турнирах здесь на итоговый результат влияют десятки переменных. Обеим сборным не откажешь в желании. Шанс сразиться за последнюю путевку на Мундиаль выпадает нечасто. Стресс из-за войны в Украине может быть и негативом, и позитивом. На бумаге шансы команд выглядят равными, так что ничья в основные 90 минут вполне вероятна. А вот в овертайме уже не обойтись без щепотки Фортуны...
К слову, наставник сборной Петраков рассказал о моральном состоянии своих подопечных.
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