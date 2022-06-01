RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мілан" офіційно змінив власника за 1,2 млрд євро

Фото: "Мілан" – чемпіон Італії сезону 2021/22 (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорців

Британський гедж-фонд Elliott Advisors UK Limited вирішив продати контрольний пакет акцій італійського "Мілана" американській компанії RedBird Capital Partners під керівництвом Джеррі Кардінале.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони остаточно узгодили угоду щодо продажу "россонері". Перехід управління грандом до нового власника відбудеться впродовж літа, а остаточно RedBird візьме клуб під контроль не пізніше 1 вересня.

"Угода на 1,2 млрд євро залишить Elliott міноритарним акціонером клубу з місцем у раді директорів, закріпивши партнерство RedBird і Elliott задля продовження досягнутого за чотири роки прогресу під керівництвом Elliott", – ідеться у повідомленні.

Британські кризові менеджери взялися до управління "Міланом" у 2018 році. Вони зуміли стабілізувати фінансове становище "россонері" та повернули історичний гранд до Ліги чемпіонів. Натомість у сезоні 2021/22 "Мілан" здобув Скудетто вперше за 11 років.

RedBird – американська інвестиційна компанія з офісом у Нью-Йорку. Купівля "Мілана" розширить її спортивний портфель. RedBird є власником французької "Тулузи" та альтернативної ліги з американського футболу XFL.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Шотландії та України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіланЧемпіонат Італії