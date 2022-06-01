"Мілан" офіційно змінив власника за 1,2 млрд євро

Британський гедж-фонд Elliott Advisors UK Limited вирішив продати контрольний пакет акцій італійського "Мілана" американській компанії RedBird Capital Partners під керівництвом Джеррі Кардінале.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Сторони остаточно узгодили угоду щодо продажу "россонері". Перехід управління грандом до нового власника відбудеться впродовж літа, а остаточно RedBird візьме клуб під контроль не пізніше 1 вересня.
"Угода на 1,2 млрд євро залишить Elliott міноритарним акціонером клубу з місцем у раді директорів, закріпивши партнерство RedBird і Elliott задля продовження досягнутого за чотири роки прогресу під керівництвом Elliott", – ідеться у повідомленні.
Британські кризові менеджери взялися до управління "Міланом" у 2018 році. Вони зуміли стабілізувати фінансове становище "россонері" та повернули історичний гранд до Ліги чемпіонів. Натомість у сезоні 2021/22 "Мілан" здобув Скудетто вперше за 11 років.
RedBird – американська інвестиційна компанія з офісом у Нью-Йорку. Купівля "Мілана" розширить її спортивний портфель. RedBird є власником французької "Тулузи" та альтернативної ліги з американського футболу XFL.
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