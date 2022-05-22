"Милан" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии

Итальянский "Милан" разгромной победой над "Сассуоло" (3:0) оформил Скудетто сезона 2021/22. Соседи из "Интера" отстали в турнирной таблице всего на 2 очка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

В финальном туре "россонери" для завоевания чемпионского титула хватило бы и ничьей. Однако команда под руководством Стефано Пиоли решила самостоятельно снять все лишние вопросы относительно золотых наград Серии А.

Для победы над "Сассуоло" в гостях "Милану" хватило стартовых 36 минут. Счет открыл Оливье Жиру, который из центра штрафной пробил кипера "нероверди". Он же удвоил преимущество ударом в одно касание после прорыва Леау.

Третий мяч в свой актив записал Франк Кессье, который летом покинет "Сан-Сиро". После такой первой трети поединка остаток игрового времени фактически превратились в формальность. "Милан" уверенно довел матч до победы.

Добытые три очка позволили "россонери" отпраздновать 19-е чемпионство в истории. В последний раз "Милан" побеждал в чемпионате Италии в сезоне 2010/11. Из того состава цвета миланцев в нынешней кампании защищал только Златан Ибрагимович.