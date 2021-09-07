UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

В польском Люблине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса с украинцами. В результате пострадали 7 граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Посольства Украины в Польше.

В микроавтобусе находились восемь человек.

"В результате аварии пострадали 7 граждан Украины. Все пострадавшие оперативно размещены в госпитале SPSK4 в г. Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести", - говорится в сообщении.

Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТППольша