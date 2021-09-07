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Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі: є постраждалі

Автор: Анастасія Рокитна

У польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. В результаті постраждали 7 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Посольства України в Польщі.

У мікроавтобусі перебували вісім осіб.

"Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України. Усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі SPSK4 у м. Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.

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ДТППольша