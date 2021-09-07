Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі: є постраждалі

У польському Любліні сталась дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса з українцями. В результаті постраждали 7 громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Посольства України в Польщі.
У мікроавтобусі перебували вісім осіб.
"Внаслідок аварії постраждало 7 громадян України. Усі потерпілі оперативно розміщені у госпіталі SPSK4 у м. Люблін. Стан постраждалих середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Для надання консульської допомоги постраждалим у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.