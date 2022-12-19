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Над Миколаївською областю збили ворожу крилату ракету, - поліція

Фото: у Миколаївській області збили російську ракету (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаївській області українські військові збили російську крилату ракету, яку окупанти застосовували під час атаки регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram начальника головного управління Національної поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

Російські загарбники обстрілювали Первомайський район області у ніч проти понеділка, 19 грудня. Випущену ворогом крилату ракету збила протиповітряна оборона ЗСУ.

"Первомайський район. Вночі орки знову стріляли. Ми документуємо та виявили залишки збитої крилатої ракети (виробництва радянських часів). Гарна робота ППО", - йдеться у публікації.

Також начальник ГУ Нацполіції Миколаївської області опублікував фото збитої ракети противника.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 грудня над Миколаївською областю були зафіксовані ворожі дрони типу Shahed.

Додамо, що, за словами спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, на півдні України протягом ночі 19 грудня було збито 10 ворожих "Шахедів".

Як повідомлялося, вночі 19 грудня Київ витримав кілька хвиль російських атак дронами-камікадзе. У небі над столицею зафіксували понад 20 безпілотників і сили ППО збили близько 15 "Шахедів".

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