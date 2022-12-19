Над Николаевской областью сбили вражескую крылатую ракету, - полиция

В Николаевской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету, которую оккупанты применяли во время своей атаки региона.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram начальника главного управления Национальной полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

Напомним, поздно вечером 18 декабря над Николаевской областью были зафиксированы вражеские дроны типа Shahed .

"Первомайский район. Ночью орки снова стреляли. Мы документируем и обнаружили остатки сбитой крылатой ракеты (производства советских времен). Хорошая работа ПВО", - говорится в публикации.

Российские захватчики обстреливали Первомайский район области в ночь на понедельник, 19 декабря. Выпущенную врагом крылатую ракету сбила противовоздушная оборона ВСУ.

Добавим, что по словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на юге Украины в течение ночи 19 декабря было сбито 10 вражеских "Шахедов".

Как сообщалось, ночью 19 декабря Киев выдержал несколько волн российских атак дронами-камикадзе. В небе над столицей зафиксировали более 20 беспилотников, и силы ПВО сбили около 15 "Шахедов".

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