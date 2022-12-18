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"У нас "мопеди": Кім попередив про атаку ворожих дронів

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 23:20
"У нас "мопеди": Кім попередив про атаку ворожих дронів Фото: Ворожі дрони-камікадзе зафіксували на півдні України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 18 грудня випустили дрони-камікадзе по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"У нас "мопеди", сподіваюсь не долетять", - зазначив посадовець.

Наразі на півдні України не оголошували повітряну тривогу. Однак громадянам варто пройти в укриття заради власної безпеки.

Оновлено (23:36)

Кім розповів, що ворожі Shahed було збито. У мережі пишуть про знищення трьох російських безпілотників.

Глава ОВА також оголосив повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ГУР поінформували, що окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе. Росіяни вже використали БПЛА для ударів по Україні.

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