У Миколаївській та Одеській областях вибухнули дві морські міни: подробиці

Миколаївська область

"На чорноморське узбережжя Миколаївської області штормове море винесло чергову морську міну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над ліквідацією небезпеки працювали фахівці Сил оборони.

"Шляхом контрольованого підриву міну знищено", - додали в Оперативному командуванні.

Одеська область

Також Одеська міська рада повідомила, що до чорноморського узбережжя Одеської області пообіді штормом несло ще одну міну.

Вона самовільно здетонувала у відкритому морі. Вибух зафіксували Сили оборони на відстані понад кілометр від урізу води.

Мінна небезпека у Чорному морі

Українцям нагадують, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.

"З початку року це щонайменше 31 міна, яку виявляють Сили оборони в прибережних водах Чорного моря. Не завжди фахівці встигають контрольовано знешкодити такий морський "сюрприз", часто з об’єктивних причин міни вибухають від зіткнення з іншими предметами просто у воді або в процесі викиду на узбережжя", - додали у Командуванні.

Нещодавно в Одеській області здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.