В Николаевской и Одесской областях взорвались две морские мины: подробности

Николаевская область

"На черноморское побережье Николаевской области штормовое море вынесло очередную морскую мину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над ликвидацией опасности работали специалисты Сил обороны.

"Путем контролируемого подрыва мина уничтожена", - добавили в Оперативном командовании.

Одесская область

Также Одесский городской совет сообщил, что к черноморскому побережью Одесской области после обеда штормом несло еще одну мину.

Она самовольно сдетонировала в открытом море. Взрыв зафиксировали Силы обороны на расстоянии более километра от уреза воды.

Минная опасность в Черном море

Украинцам напоминают, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде.

"С начала года это по меньшей мере 31 мина, которую обнаруживают Силы обороны в прибрежных водах Черного моря. Не всегда специалисты успевают контролируемо обезвредить такой морской "сюрприз", часто по объективным причинам мины взрываются от столкновения с другими предметами прямо в воде или в процессе выброса на побережье", - добавили в Командовании.

Недавно в Одесской области сдетонировали две морские мины. В результате пострадал дачный дом.