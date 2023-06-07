У Миколаївській та Херсонській областях заборонили ловити і продавати рибу

У Миколаївській області провели районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

За словами Кухти, у Снігурівській громаді спостерігається мор риби. Тому на території Снігурівської та Горохівської громад заборонили ловити та продавати рибу. Жителям рекомендують утриматися від споживання риби.

"Не наражайтеся на небезпеку. Адже деякі несвідомі мешканці вже почали реалізацію мертвої риби", - повідомив глава МВА.

Рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я також зазначає, що у наступні 3-5 днів у затоплених районах на півдні України через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу та вживати її категорично заборонено.

"Є ризик захворювання на ботулізм. В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій", - кажуть у МОЗ.

Фахівці зазначають, що серед симптомів ботулізму - болі в животі, блювання, діарея, підвищена температура тіла.

Крім того, МОЗ радить не пити та не використовувати воду з річок і криниць. Воду потрібно кип'ятити, навіть для миття фруктів та овочів. Також Жителям постраждалих територій рекомендують:

не споживати продукти, які були підтоплені (навіть консервацію);

пити лише бутильовану воду;

термічно обробляти всі продукти: варити, смажити чи пекти;

ретельно мити руки з милом;

не одягати речі, який був забруднений під час підтоплення.

Підрив Каховської ГЕС

Російська війська в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти на правому та лівому березі Херсонської області. Також постраждали деякі райони у Запорізькі та Миколаївській областях.

За попередньою інформацією, є загроза затоплення 80 населених пунктів на півдні України. Сьогодні зранку очільник Херсонської ОВА повідомив, що інтенсивність підтоплень зменшується, але вода підніметься ще на метр.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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