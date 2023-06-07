В Николаевской и Херсонской областях запретили ловить и продавать рыбу

В Николаевской области провели районную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС.

По словам Кухты, в Снегиревской общине наблюдается мор рыбы. Поэтому на территории Снигиревской и Гороховской общин запретили ловить и продавать рыбу. Жителям советуют воздержаться от потребления рыбы.

"Не подвергайтесь опасности. Ведь некоторые бессознательные жители уже начали реализацию мертвой рыбы", - сообщил глава ГВА.

Рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения также отмечает, что в следующие 3-5 дней в затопленных районах на юге Украины из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять категорически запрещено.

"Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций", - говорят в Минздраве.

Специалисты отмечают, что среди симптомов ботулизма - боли в животе, рвота, диарея, повышенная температура тела.

Кроме того, Минздрав советует не пить и не использовать воду из рек и колодцев. Воду нужно кипятить даже для мытья фруктов и овощей. Также жителям пострадавших территорий рекомендуют:

не потреблять подтопленные продукты (даже консервацию);

пить только бутилированную воду;

термически обрабатывать все продукты: варить, жарить или печь;

тщательно мыть руки с мылом;

не одевать вещи, которые были загрязнены во время подтопления.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты на правом и левом берегу Херсонской области. Также пострадали некоторые районы Запорожской и Николаевской областей.

По предварительной информации, существует угроза затопления 80 населенных пунктов на юге Украины. Сегодня утром глава Херсонской ОВА сообщил, что интенсивность подтоплений уменьшается, но вода поднимется еще на метр.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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