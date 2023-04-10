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В Миколаївській області змінено тривалість комендантської години, - ОВА

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Понеділок 10 квітня 2023 19:07
В Миколаївській області змінено тривалість комендантської години, - ОВА Фото: в Миколаївській області змінено тривалість комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні 10 квітня, в Миколаївській області змінено комендантську годину. Також встановлено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Миколаївської обласної військової адміністрації.

"3 10 квітня на території Миколаївської області, крім Очаківської міської територіальної громади, комендантська година починатиметься о 00:00 і триватиме до 05:00", - пише пресслужба ОВА.

Водночас в населених пунктах Очаківської міської територіальної громади комендантська година починатиметься о 23:00 й діятиме до 05:00.

Як пише Миколаївська РВА, окрім комендантської години також запроваджено спеціальний режим світломаскування в режимі повного затемнення.

Розпорядження було прийнято головою обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цьогоріч в Україні не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень. Водночас агенство описувало ситуацію з обмеженням у регіонах.

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