В Николаевской области изменена продолжительность комендантского часа, - ОВА

С сегодняшнего дня 10 апреля, в Николаевской области изменен комендантский час. Также установлен специальный режим светомаскировки в режиме полного затемнения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Николаевской областной военной администрации.

"3 10 апреля на территории Николаевской области, кроме Очаковского городского территориального общества, комендантский час будет начинаться в 00:00 и продлится до 05:00", - пишет пресс-служба ОВА.

В то же время в населенных пунктах Очаковского городского территориального общества комендантский час будет начинаться в 23:00 и будет действовать до 05:00.

Как пишет Николаевская РВА, кроме комендантского часа также введен специальный режим светомаскировки в режиме полного затмения.

Распоряжение было принято главой областной военной администрации Виталием Кимом.