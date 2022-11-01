В Миколаївській області зіткнулись авто та КРАЗ: загинула молода сім'я з немовлям
Увечері понеділка, 31 жовтня, на трасі "Благовіщенське - Миколаїв", сталася ДТП за участю Audi-A6 та вантажівкою КрАЗ. Загинула молода родина з немовлям, ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
"Близько 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв", неподалік смт Побузьке, сталось зіткнення між легковим автомобілем Audi-A6 та вантажівкою КРАЗ, які рухались у зустрічному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо, що 25-річний водій легковика, його 31-річна дружина та їхня 4-місячна дитина загинули на місці.
"51-річний водій вантажівки та його 45-ти та 51-річні пасажири з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до медичного закладу", - додають правоохооронці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть кількох осіб". Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної події або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за телефонами: +380 63 426 2332,102.
Як повідомлялось, під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.
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