В Николаевской области столкнулись авто и КРАЗ: погибла молодая семья с младенцем

Вечером в понедельник, 31 октября, на трассе "Благовещенское - Николаев", произошло ДТП с участием Audi-A6 и грузовиком КрАЗ. Погибла молодая семья с младенцем, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

"Около 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев", недалеко от пгт Побугское, произошло столкновение между легковым автомобилем Audi-A6 и грузовиком КРАЗ, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

На сейчас известно, что 25-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок погибли на месте.

"51-летний водитель грузовика и его 45-ти и 51-летние пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - добавляют правоохранители.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам: +380 63 426 2332,102.