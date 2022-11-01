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В Николаевской области столкнулись авто и КРАЗ: погибла молодая семья с младенцем

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Николаев, Вторник 01 ноября 2022 12:31
В Николаевской области столкнулись авто и КРАЗ: погибла молодая семья с младенцем Фото: в ДТП погибла семья с младенцем под Николаевом, еще трое людей ранены (mk.npu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером в понедельник, 31 октября, на трассе "Благовещенское - Николаев", произошло ДТП с участием Audi-A6 и грузовиком КрАЗ. Погибла молодая семья с младенцем, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Николаевской области.

"Около 18:00 на 43км+300м автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев", недалеко от пгт Побугское, произошло столкновение между легковым автомобилем Audi-A6 и грузовиком КРАЗ, двигавшимся во встречном направлении", - говорится в сообщении.

На сейчас известно, что 25-летний водитель легковушки, его 31-летняя жена и их 4-месячный ребенок погибли на месте.

"51-летний водитель грузовика и его 45-ти и 51-летние пассажиры с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - добавляют правоохранители.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по телефонам: +380 63 426 2332,102.

Как сообщалось, под Львовом 23 октября скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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