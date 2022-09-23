У Миколаївській області збільшують тривалість комендантської години

У Миколаєві та області збільшують комендантську годину. З 1 жовтня вона триватиме з 22:00 до 06:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича .

Сєнкевич попросив роботодавців врахувати цю інформацію та у разі потреби змінити графіки роботи своїх колективів.

"Із 1 жовтня на території Миколаєва та Миколаївської області комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00", - написав він.

Зазначимо, що раніше у Миколаєві комендантська година тривала с 23:00 до 06:00.

Окрім того, у серпні в місті запровадили затяжну комендантську годину на два дні. Тоді було виявлено 5 людей, які перебували у розшуку.

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