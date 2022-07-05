Николаев сокращает комендантский час: сколько будет длиться
С 5 июля 2022 года в Николаеве будет сокращена продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Александра Сенкевича.
"С сегодняшнего дня комендантский час в Николаеве продлится с 23:00 до 06:00", - подчеркнул он.
До этого комендантский час в городе действовал с 22:00 до 06:00.
Что запрещено во время комендантского часа
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, передвигаться на транспорте или пешком. При этом для обладателей специальных пропусков установленного образца и удостоверения личности есть исключения.
Кроме того, разрешается покидать дом, чтобы пройти в укрытие во время воздушной тревоги.
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что передвижение людей во время комендантского часа ограничивается в целях противодействия ДРГ, безопасности перевозки чувствительных грузов и безопасности на улицах.
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