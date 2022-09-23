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В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа

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Николаевская область, Пятница 23 сентября 2022 18:00
В Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа Фото: в Николаевской области увеличивают продолжительность комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Николаеве и области увеличивают комендантский час. С 1 октября он будет длится с 22:00 до 06:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича.

"С 1 октября на территории Николаева и Николаевской области комендантский час будет длится с 22:00 до 06:00", - написал он.

Сенкевич попросил работодателей учесть эту информацию и в случае необходимости изменить график работы своих коллективов.

Отметим, что ранее в Николаеве комендантский час длился с 23:00 до 06:00.

Кроме того, в августе в городе был введен затяжной комендантский час в два дня. Тогда было обнаружено 5 человек, которые находились в розыске.

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