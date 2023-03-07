У Миколаївській області виявили місце дислокації російських військових (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

"Військові армії РФ лишили значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.

У селі Бурханівка Снігурівської територіальної громади правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ та виявили низку слідів свого перебування.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

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