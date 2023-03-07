У Миколаївській області виявили місце дислокації російських військових (фото)

У селі Бурханівка (Миколаївська область) правоохоронці виявили чергове місце дислокації російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
У селі Бурханівка Снігурівської територіальної громади правоохоронці здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ та виявили низку слідів свого перебування.
"Військові армії РФ лишили значну кількість боєприпасів, документи, а також інші відомості, які допоможуть в ідентифікації конкретних воєнних злочинців", - йдеться у повідомленні.
Триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.
Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.
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