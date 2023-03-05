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Українські військові знищили РСЗВ, артилерійську гармату та склад БК росіян на Кінбурнській косі

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Неділя 05 березня 2023 11:51
Українські військові знищили РСЗВ, артилерійську гармату та склад БК росіян на Кінбурнській косі Ілюстративне фото: українські військові знищили РСЗВ, артилерійську гармату та склад БК росіян на Кінбурнській косі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили реактивну систему залпового вогню, артилерійську гармату та склад боєприпасів російських окупантів на Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"Ефективна робота наших ракетно-артилерійських підрозділів шляхом нанесення точних вивірених ударів по вогневих позиціях ворога на Кінбурнській косі викреслила з використання одну артилерійську гармату та реактивну систему залпового вогню. Урочистим феєрверком відгукнувся і склад боєприпасів, що окупанти тримали на косі", - сказано у повідомленні.

Військові зазначають, що у ході відпрацювання, зокрема й за підтримки авіації Повітряних сил, по району зосередження росіян та техніки на Лівобережжі було ліквідовано щонайменше 18 окупантів, 3 одиниці озброєння та військової техніки.

При цьому остаточні результати ще дорозвідуються.

Нагадаємо, українські десантники показали, як нищать окупантів з безпілотників та розповіли "секрети" тактики.

До того ж, нещодавно нацгвардійці знищили рідкісну інженерну машину дистанційного мінування.

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