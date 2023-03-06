В Миколаївській області люди тричі підривались на мінах: є загиблий і поранені

У понеділок, 6 березня, у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Село Зелений Гай Вітовського району. Двоє чоловіків приїхали оглянути поле, аби почати його обробляти. Безпосередньо на самому полі вони знайшли ворожу міну.

Один із чоловіків вирішив її власноруч знешкодити - небезпечна знахідка здетонувала", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік загинув на місці, а іншого - 37-річного місцевого мешканця з численними травмами та осколковими пораненнями нижніх кінцівок доставили в лікарню.

"Цього ж дня у селищі Любомирівка двоє місцевих чоловіків виїхали на вантажному автомобілі ЗІЛ розпочати весняні роботи. Як наслідок, автівка наїхала на міну. Один із чоловіків отримав забійні травми та доставлений до лікарні. Інший чоловік, на щастя, не постраждав", - повідомив Шайхет.

Ще один випадок трапився в лісосмузі на околиці селища Любомирівка. 41-річний чоловік збирав дрова та наступив на міну, залишену росіянами. Нині чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані.