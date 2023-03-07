В Николаевской области нашли место дислокации российских военных (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Продолжается расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.

"Военные армии РФ оставили значительное количество боеприпасов, документы, а также другие сведения, которые помогут в идентификации конкретных военных преступников", - говорится в сообщении.

В селе Бурхановка Снигиревской территориальной общины правоохранители провели осмотр мест дислокации военнослужащих РФ и обнаружили ряд следов своего пребывания.

Напомним, что в понедельник, 6 марта, в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские взорвались на минах.

Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня, артиллерийскую пушку и склад боеприпасов российских кафиров на Кинбурнской косе в Николаевской области.

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