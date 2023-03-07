В Николаевской области нашли место дислокации российских военных (фото)

В селе Бурхановка (Николаевская область) стражи порядка обнаружили очередное место дислокации российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
В селе Бурхановка Снигиревской территориальной общины правоохранители провели осмотр мест дислокации военнослужащих РФ и обнаружили ряд следов своего пребывания.
"Военные армии РФ оставили значительное количество боеприпасов, документы, а также другие сведения, которые помогут в идентификации конкретных военных преступников", - говорится в сообщении.
Продолжается расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.
Напомним, что в понедельник, 6 марта, в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские взорвались на минах.
Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня, артиллерийскую пушку и склад боеприпасов российских кафиров на Кинбурнской косе в Николаевской области.
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