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В Николаевской области нашли место дислокации российских военных (фото)

Фото: В Николаевской области обнаружено место дислокации российских военных (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Бурхановка (Николаевская область) стражи порядка обнаружили очередное место дислокации российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

В селе Бурхановка Снигиревской территориальной общины правоохранители провели осмотр мест дислокации военнослужащих РФ и обнаружили ряд следов своего пребывания.

"Военные армии РФ оставили значительное количество боеприпасов, документы, а также другие сведения, которые помогут в идентификации конкретных военных преступников", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны.

Напомним, что в понедельник, 6 марта, в Николаевской области зафиксировали три случая, когда гражданские взорвались на минах.

Украинские защитники уничтожили реактивную систему залпового огня, артиллерийскую пушку и склад боеприпасов российских кафиров на Кинбурнской косе в Николаевской области.

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