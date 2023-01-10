Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Миколаївській області
У вівторок, 10 січня, Збройні сили України збили ворожий "Орлан-10" у Миколаївській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".
"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що трапилось опівдні у Миколаївській області.
"Чергова ворожа повітряна ціль безславно пішла на дно моря", - додали у командуванні.
Нагадаємо, що Повітряні сили України вранці 9 січня знищили російський безпілотник на підльоті з моря в Миколаївській області.
Раніше повідомлялося, що російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.
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