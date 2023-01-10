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Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Миколаївській області

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 20:24
Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Миколаївській області Фото: Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Миколаївській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 10 січня, Збройні сили України збили ворожий "Орлан-10" у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Повітряного командування "Південь".

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що трапилось опівдні у Миколаївській області.

"Чергова ворожа повітряна ціль безславно пішла на дно моря", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що Повітряні сили України вранці 9 січня знищили російський безпілотник на підльоті з моря в Миколаївській області.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники "Орлан-10" для скидання уламкових гранат.

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Збройні сили України Миколаївська область ПВО Війна в Україні
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