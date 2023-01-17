В Николаевской области обнаружены боеприпасы и техника РФ, которые оккупанты оставили в селе

Правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.

"Прокуроры совместно с работниками полиции провели осмотры очередных мест дислокации военнослужащих страны-агрессора в селах района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из домовладений Баштанского района Николаевской области оккупанты оставили ряд следов их пребывания, в частности боеприпасы, военную технику, надписи на стенах, а также другие сведения, свидетельствующие о совершении ими военных преступлений.

Правоохранители опросили местных жителей по поводу преступлений, совершенных оккупантами. В настоящее время продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.